Ankara'da yapılan operasyonda 5 milyon liralık kaçak cep telefonu ele geçirildi - Son Dakika
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Ankara'da yapılan operasyonda 5 milyon liralık kaçak cep telefonu ele geçirildi

Ankara\'da yapılan operasyonda 5 milyon liralık kaçak cep telefonu ele geçirildi

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Kahramankazan'da gerçekleştirilen operasyonlarda, piyasa değeri 5 milyon lirayı aşan çok sayıda kaçak cep telefonu ve aksesuarı ele geçirildi. Operasyon sonucunda, tırda yapılan aramada 4 bin 336 kilogram açık tütün, 628 adet ayakkabı, 514 adet cep telefonu şarj başlığı, 509 adet şarj kablosu, 111 adet saat, bin 124 adet gözlük, 100 adet çakmak, 2 adet cep telefonu ve 1 adet şarjlı süpürge bulundu. M.Ç. isimli şahıs hakkında adli işlemler başlatıldı.

12.02.2024 17:15
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Ankara İl Jandarma Komutanlığınca ekiplerince Kahramankazan'da yapılan operasyonlarda, piyasa değeri 5 milyon lirayı aşan çok sayıda kaçak cep telefonu ve aksesuarı ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Ankara İl Jandarma Komutanlığınca ekiplerince kaçakçılığın önlenmesine yönelik sürdürülen istihbarat çalışmalar sonucunda M.Ç. isimli şahsın gümrük kaçağı malzemeleri taşıdığı tespit edildi. Ekipleri tarafından şahsın kullandığı tıra operasyon düzenlendi. Tırda yapılan arama sonucunda gümrük kaçağı ve piyasa değeri yaklaşık 5 milyon TL değerinde eşya ele geçirildi. Ele geçilen eşyalar ise şöyle: "4 bin 336 kilogram açık tütün, 628 adet ayakkabı, 514 adet cep telefonu şarj başlığı, 509 adet şarj kablosu, 111 adet saat, bin 124 adet gözlük, 100 adet çakmak, 2 adet cep telefonu, 1 adet şarjlı süpürge."

Öte yandan, M.Ç. isimli şahıs hakkında adli işlemler başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da yapılan operasyonda 5 milyon liralık kaçak cep telefonu ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ankara'da yapılan operasyonda 5 milyon liralık kaçak cep telefonu ele geçirildi - Son Dakika
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