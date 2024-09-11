Ankara'da Kafede Kavga: Masa ve Sandalyeler Havada Uçuştu

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Ankara'da bir kafede 2 grup arasında çıkan kavgada masa ve sandalyeler havada uçuştu.

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bağlı Elvankent semtinde bir kafede henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında kavga çıktı. Kavgada yumruklar ve tekmeler havada uçuşurken, hızını alamayan iki grup birbirlerine kafede bulunan masa ve sandalyeleri fırlattı. Kavganın ardından kafede maddi hasar oluşurken, o anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. - ANKARA