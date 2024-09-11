Ankara'da Kafede Kavga: Masa ve Sandalyeler Havada Uçuştu - Son Dakika
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Ankara'da Kafede Kavga: Masa ve Sandalyeler Havada Uçuştu

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bir kafede iki grup arasında çıkan kavgada masa ve sandalyeler havada uçuştu. Kavganın ardından kafede maddi hasar oluştu.

11.09.2024 17:11
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Ankara'da bir kafede 2 grup arasında çıkan kavgada masa ve sandalyeler havada uçuştu.

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bağlı Elvankent semtinde bir kafede henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında kavga çıktı. Kavgada yumruklar ve tekmeler havada uçuşurken, hızını alamayan iki grup birbirlerine kafede bulunan masa ve sandalyeleri fırlattı. Kavganın ardından kafede maddi hasar oluşurken, o anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da Kafede Kavga: Masa ve Sandalyeler Havada Uçuştu - Son Dakika

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