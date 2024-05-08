Ankara'da kaygan madde nedeniyle motosiklet kazası: Anne ve çocuk yaralandı - Son Dakika
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Ankara'da kaygan madde nedeniyle motosiklet kazası: Anne ve çocuk yaralandı

Ankara\'da kaygan madde nedeniyle motosiklet kazası: Anne ve çocuk yaralandı

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde, yola saçılan kaygan madde sebebiyle motosiklet kontrolden çıkarak düştü. Kazada anne ve çocuk yaralandı. Olayı cep telefonuyla kayda alan bir kişi ise yetkililerden yardım istedi ve sorunun çözülmesini talep etti. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve genel sağlık durumları iyi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

08.05.2024 14:03  Güncelleme: 14:08
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Ankara'da yola saçılan kaygan madde nedeniyle kontrolden çıkan motosikletten düşen anne ile çocuğu yaralandı. Kaza sonrasını cep telefonu ile kayda alan bir kişi ise duruma tepki göstererek yetkililerden yardım istedi.

Kaza, Pursaklar ilçesi Ertuğrul Gazi Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, motosiklette çocuğu ile ilerleyen bir kadın, yoldaki kaygan madde sebebiyle aracının kontrolünü kaybetti. Motosikletten fırlayan anne ile çocuğu yolda metrelerce sürüklendi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hastaneye sevk edilen yaralı anne ile çocuğun genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili ise inceleme başlatıldı.

Kaza sonrası yaşananları cep telefonu ile kayda alan bir kişi ise olaya tepki göstererek, sorunun çözüme kavuşturulmasını talep etti. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da kaygan madde nedeniyle motosiklet kazası: Anne ve çocuk yaralandı - Son Dakika

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