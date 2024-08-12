Ankara'da kaza yapan yolcu otobüsüne ait son görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika
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Ankara'da kaza yapan yolcu otobüsüne ait son görüntüler ortaya çıktı

Ağrı'dan İzmir'e giderken Ankara'da kaza yapan ve 9 kişinin hayatını kaybettiği 27 kişinin yaralandığı otobüsün son görüntüleri kameraya yansıdı. Kaza öncesi muavinin çektiği görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

12.08.2024 23:46
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Ankara'da kaza yapan yolcu otobüsüne ait son görüntüler ortaya çıktı

ANKARA - Ağrı'dan İzmir'e giderken Ankara'da kaza yapan ve 9 kişinin hayatını kaybettiği 27 kişinin yaralandığı otobüsün son görüntüleri kameraya yansıdı.

Kaza, 09.08.2024 gününde Ankara'nın Polatlı ilçesinde Öz Ağrı Seç Turizm firmasına ait otobüs kaza yapmış, 9 kişi hayatını kaybetmiş ve 27 kişi yaralanmıştı. Kazadan önce muavinin hareket halinde otobüs şoförünü çektiği görüntüleri sosyal medyasında paylaştı. Başka bir görüntüde ise kaza yapan otobüsü aynı firmaya ait başka bir otobüs içerisinde bulunan kişilerin çekerek sosyal medyasında paylaştı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da kaza yapan yolcu otobüsüne ait son görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'da kaza yapan yolcu otobüsüne ait son görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika
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