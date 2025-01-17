Ankara\'da Kontrol Kaybı

3.Sayfa

Ankara'da aracıyla seyir halindeyken rahatsızlanan sürücü, önündeki araçlara ve yol kenarındaki bariyerlere çarparak ilerlei. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yenimahalle ilçesi Mevlana Bulvarı'nda seyir halindeyken rahatsızlanan sürücü, otomobilinin kontrolünü kaybederek önce önündeki araçlara, ardından da yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Bir süre bariyerlere çarparak ilerleyen sürücünün o anları ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. - ANKARA