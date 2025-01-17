Ankara'da Kontrol Kaybı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Ankara'da Kontrol Kaybı

Ankara\'da Kontrol Kaybı

Seyir halindeyken rahatsızlanan sürücü, bariyerlere çarparak ilerledi. O anlar kaydedildi.

17.01.2025 14:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da aracıyla seyir halindeyken rahatsızlanan sürücü, önündeki araçlara ve yol kenarındaki bariyerlere çarparak ilerlei. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yenimahalle ilçesi Mevlana Bulvarı'nda seyir halindeyken rahatsızlanan sürücü, otomobilinin kontrolünü kaybederek önce önündeki araçlara, ardından da yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Bir süre bariyerlere çarparak ilerleyen sürücünün o anları ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Cep Telefonu, Yenimahalle, Güvenlik, 3-sayfa, Olaylar, trafik, ankara, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da Kontrol Kaybı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:30 Sağlık Bakanı Memişoğlu’ndan “Salgın mı var“ sorusuna net yanıt Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan "Salgın mı var?" sorusuna net yanıt
14:56 Erdoğan’dan CHP’ye gündem yaratacak sözler: Daha turpların büyüğü heybede Erdoğan'dan CHP'ye gündem yaratacak sözler: Daha turpların büyüğü heybede
14:22 Soylu: Apo’nun yanına bir avukat bir de telefon koyun, örgütü dağıtır Soylu: Apo'nun yanına bir avukat bir de telefon koyun, örgütü dağıtır
14:02 Şam’da ikinci el eşya satış yasağı kalktı Ucuzluk vatandaşları şaşkına çevirdi Şam'da ikinci el eşya satış yasağı kalktı! Ucuzluk vatandaşları şaşkına çevirdi
13:37 Hamas: Ateşkeste tüm engeller ortadan kalktı Hamas: Ateşkeste tüm engeller ortadan kalktı
21:39 Kalp krizi geçiren sürücü hastaneye yetişmeye çalışırken başka bir araca çarparak can verdi Kalp krizi geçiren sürücü hastaneye yetişmeye çalışırken başka bir araca çarparak can verdi
21:28 Cevdet Erkan Danıştay Başsavcılığına seçildi Cevdet Erkan Danıştay Başsavcılığına seçildi
21:25 ’Ticari sır’ diyerek o verileri paylaşmadılar Netflix’ten Meclis’te sunum 'Ticari sır' diyerek o verileri paylaşmadılar! Netflix'ten Meclis'te sunum
21:20 Sarıyer’de İETT otobüsü alev alev yandı Sarıyer'de İETT otobüsü alev alev yandı
21:16 ABD’den ateşkes itirafı: HAMAS’ı masaya Erdoğan getirdi ABD'den ateşkes itirafı: HAMAS'ı masaya Erdoğan getirdi
20:54 Sözcü gazetesi ve SZC TV sahibi Burak Akbay hakkında yakalama kararı Sözcü gazetesi ve SZC TV sahibi Burak Akbay hakkında yakalama kararı
20:27 İsrail medyası: Gazze ateşkesinde anlaşmazlıklar çözüldü, Kabine yarın sabah toplanacak İsrail medyası: Gazze ateşkesinde anlaşmazlıklar çözüldü, Kabine yarın sabah toplanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2025 15:54:07. #1.12#
SON DAKİKA: Ankara'da Kontrol Kaybı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.