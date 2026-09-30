Ankara’da motosiklet 2 otomobille çarpıştı: 1 ölü, 1’i çocuk 2 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ankara’da motosiklet 2 otomobille çarpıştı: 1 ölü, 1’i çocuk 2 yaralı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ankara’da motosiklet 2 otomobille çarpıştı: 1 ölü, 1’i çocuk 2 yaralı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara’da çocuk sürücünün kontrolünü kaybettiği motosiklet, iki otomobile çarptı.

Ankara'da çocuk sürücünün kontrolünü kaybettiği motosiklet, iki otomobile çarptı. Kaza nedeniyle motosikletteki bir kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.

Kaza, dün 21.00 sıralarında Altındağ ilçesi Karapürçek Mahallesi Şehit Serdar Koçak Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, sürücülüğünü 14 yaşındaki Y.Ü.'nün yaptığı ve üzerinde arkadaşları Barış Şentürk (18) ile K.B.'nin (18) bulunduğu 06 DCR 267 plakalı motosiklet kontrolden çıkarak önce H.T. (26) idaresindeki 66 AED 183 plaka araca, daha sonra da Ü.A.'nın (29) kullandığı 06 GB 7505 plakalı otomobile çarptı. Kazanın ardından ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hayatını kaybettiği belirlenen Şentürk'ün cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Yaralanan motosiklet sürücüsü Y.Ü. ile yanındaki K.B. ise Etlik Şehir Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralanan Y.Ü.'nün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, gözaltına alınan sürücü H.T.'nin de adliyeye sevk edileceği belirtildi. Öte yandan, kazaya karışan Diyarbakır kayıtlı motosikletin çalıntı olduğu tespit edildi.

Vefat eden Şentürk'ün Kırıkkale'de toprağa verildiği öğrenildi. Olayla ilgili incelemelerin ise sürdürüldüğü aktarıldı.

Kaynak: İHA
Motosiklet3. SayfaAnkaraAdliyeÇocukKazaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Erman Toroğlu’ndan MHK yorumu: Hep beraber istifa edecekler Erman Toroğlu'ndan MHK yorumu: Hep beraber istifa edecekler
AK Parti’den Fatma Betül Sayan Kaya’ya bir darbe daha AK Parti'den Fatma Betül Sayan Kaya'ya bir darbe daha
Doğubayazıt’taki gemi şeklindeki oluşumda 90 günlük araştırma bitti: Sondajda kaya yerine toprak çıktı Doğubayazıt'taki gemi şeklindeki oluşumda 90 günlük araştırma bitti: Sondajda kaya yerine toprak çıktı
Polis memurunu şehit eden katil cezaevinden çıkamadı Polis memurunu şehit eden katil cezaevinden çıkamadı
Hasan Şaş’ın test sonucu belli oldu İfadesiyle çelişti Hasan Şaş'ın test sonucu belli oldu! İfadesiyle çelişti
180 yolcuyu taşıyan uçakta korkunç şüphe Son anda engellendi 180 yolcuyu taşıyan uçakta korkunç şüphe! Son anda engellendi
14:38
Süper Kupa tarihleri açıklandı Dev bir derbi oynanacak
Süper Kupa tarihleri açıklandı! Dev bir derbi oynanacak
14:28
Fon soruşturmasında 5. dalga operasyon 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
Fon soruşturmasında 5. dalga operasyon! 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
14:12
Sigorta Birliği’nden BES açıklaması: Herhangi bir sistematik sorun bulunmamaktadır
Sigorta Birliği'nden BES açıklaması: Herhangi bir sistematik sorun bulunmamaktadır
13:42
Afra Saraçoğlu ve Aras Bulut İynemli’nin uyuşturucu test sonucu belli oldu Biri pozitif
Afra Saraçoğlu ve Aras Bulut İynemli’nin uyuşturucu test sonucu belli oldu! Biri pozitif
13:20
İsrail’e giden uçakta infial yaratacak görüntü Kaptan pilotu defalarca bıçaklamış
İsrail'e giden uçakta infial yaratacak görüntü! Kaptan pilotu defalarca bıçaklamış
13:13
Dilan Polat gözaltına alındı İfade sırasında fenalaştı
Dilan Polat gözaltına alındı! İfade sırasında fenalaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2026 15:02:12. #7.12#
SON DAKİKA: Ankara’da motosiklet 2 otomobille çarpıştı: 1 ölü, 1’i çocuk 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei