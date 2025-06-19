Ankara'da motosikletin belediye otobüsüne çaptığı kazada, motosiklet sürücüsü yaralandı.
Olay, Gölbaşı ilçesine bağlı Emirler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 06 FDK 714 plakalı motosiklet, karşıdan gelen belediye otobüsüne araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüsün altına giren motosikletin sürücüsü yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı motosiklet sürücüsü, hastaneye kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - ANKARA
Son Dakika › 3.Sayfa › Ankara'da Motosiklet Otobüse Çarptı: Sürücü Yaralandı - Son Dakika
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