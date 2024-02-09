Ankara'da Motosiklet Sürücüsü Traktöre Arkadan Çarptı, Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Ankara'da Motosiklet Sürücüsü Traktöre Arkadan Çarptı, Hayatını Kaybetti

Ankara\'da Motosiklet Sürücüsü Traktöre Arkadan Çarptı, Hayatını Kaybetti

Ankara Bulvarı'nda meydana gelen kazada, süratli bir şekilde ilerleyen motosiklet sürücüsü, arkadan çarptığı traktör nedeniyle hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücünün yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

09.02.2024 18:26
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Ankara'da seyir halindeki traktöre arkadan çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Ankara Bulvarı şehir merkezi istikametinde meydana geldi. İddialara göre, sürücüsü H.E.M.'nin (20) süratli kullandığı için kontrolünü kaybettiği motosikleti, A.Ş.'nin kullandığı 06 FLZ 57 plakalı traktöre arkadan çarptı. Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, H.E.M.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ekiplerince kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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