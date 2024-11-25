Ankara'da Okul Törende Bulunmayan Öğrenciye Tebligat Gönderdi - Son Dakika
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Ankara'da Okul Törende Bulunmayan Öğrenciye Tebligat Gönderdi

Ankara\'da Okul Törende Bulunmayan Öğrenciye Tebligat Gönderdi

Mamak'ta grip nedeniyle törene katılmayan öğrencinin velisine tebligat gönderildi, suç duyurusu yapıldı.

25.11.2024 17:55
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Ankara'nın Mamak ilçesinde bir okulda 10 Kasım Atatürk'ü anma törenine grip olduğu için katılamayan bir öğrencinin velisine tebligat gönderildiği iddia edildi. Okul müdürü hakkında "görevi kötüye kullanma" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarınndan suç duyurusunda bulunuldu.

Olay, Mamak ilçesinde bulunan Lalahan Ortaokulu'nda meydana geldi. İddiaya göre, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü nedeniyle okulda düzenlenen törene bir öğrenci grip olduğu gerekçesiyle doktora giderek katılmadı. Okul yönetimi, törene katılmayan öğrencinin annesi Semra Polat'a tebligat göndererek, öğrencinin törene katılmama gerekçesini sordu. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulunan veli Polat, "Oğulcan'ım grip nedeniyle doktora gitti, 8-9 Kasım tarihleri için rapor verildi. Okul 10 Kasım'da anma töreni yapmış. Dün okul yönetimi oğlumla konuşmuş. Bugün de tarafıma bu evrak gönderildi" ifadelerine yer verdi.

Öte yandan bir grup avukat, yapılan işlemin Anayasa'nın 6. ve Türk Ceza Kanunu'nun 257. maddelerine aykırı olduğunu belirterek, okul müdürü hakkında görevi kötüye kullanma ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlarından suç duyurusunda bulundu. - ANKARA

Kaynak: İHA

Politika, 10 Kasım, 3-sayfa, ankara, Eğitim, Hukuk, Mamak, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da Okul Törende Bulunmayan Öğrenciye Tebligat Gönderdi - Son Dakika

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