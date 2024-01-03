Ankara\'da Ortaklık Anlaşmazlığından Kaynaklanan Cinayet Davası

Ankara'da anlaşmazlık yaşadığı ortağını silahla vurarak öldüren şahıs ve olay sırasında yanında bulunan akrabası hakkında 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle dava açıldı.

Ankara'nın Çankaya ilçesi Aziziye Mahallesi Cinnah Caddesi'nde 6 Eylül 2023 tarihinde meydana gelen olayda Levent İşçen (54), eşiyle ofisinin bulunduğu binadan çıkıp aracına binerken para konusunda anlaşmazlık yaşadığı ortağı Osman Şeker (53) yanına geldi. Şeker, tartıştığı İşçen'i silahla başından vurarak öldürdü. Olay yerinden kaçan Şeker ve yanındaki akrabası Salih Karakurt (56), emniyet ekiplerince yakalanarak tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada Osman Şeker ve Salih Karakurt hakkında 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle iddianame düzenlendi.

İddianamede ifadesine yer verilen Osman Şeker, maktul Levent İşçen ile yaklaşık 3 yıl önce tanıştıklarını ifade ederek, "Konya ve Aksaray illerinde hazineye ait arazileri kiralayarak tarım faaliyetlerini genişletebileceğimizi söyledi. Bu kapsamda 22 adet danışmanlık sözleşmesi imzaladık. İlerleyen süreçte şahıs bu şekilde ihale işlemleri için benden para talep etmeye devam etti. Ben de her seferinde kendisine talep ettiği paraları elden verdim. Levent İşçen'e 2-3 yıl içerisinde 30 milyon lira para verdim. Bu paraları verirken de yanımda şahitlerim vardı" dedi.

"Elim tetiğe dokundu, silah ateş aldı"

Telefonla Levent İşçen'i sürekli aradığı iddia eden Şeker, ofisinin önüne gittiğini söyleyerek, "Ofisten çıkınca konuşmak için araçtan inip yanlarına gittim. Parayı nasıl ve ne zaman vereceğini sordum. Benden yine 1-2 gün süre istedi. Bir süre sonra elimdeki silahı çıkartıp gösterdim. Levent silahı tuttuğum elime sarıldı. Bu esnada benim elim tetiğe dokundu. Silah ateş aldı" dedi.

Salih Karakurt ise olay anını görmediğini ve akrabası olan Osman Şeker'de silah olduğunu bilmediğini iddia etti.

İddianame 21. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. - ANKARA