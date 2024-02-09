Ankara'da otobüste uyuşturucu ve değerli maden ele geçirildi - Son Dakika
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Ankara'da otobüste uyuşturucu ve değerli maden ele geçirildi

Ankara\'da otobüste uyuşturucu ve değerli maden ele geçirildi

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde yapılan yol kontrol uygulamasında bir otobüste yapılan aramada, bir kişinin çantasında 198 gram uyuşturucu ve yasa dışı yollarla Türkiye'ye getirildiği değerlendirilen 6 kilo 740 gram işlenmemiş değerli maden ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.

09.02.2024 15:43
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Ankara'da şehirlerarası yolcu otobüsünde bir kişinin çantasında yapılan aramada 198 gram uyuşturucu ile 6 kilo 740 gram işlenmemiş değerli maden ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Gölbaşı ilçesinde yürütülen yol kontrol uygulamasında bir otobüsü durdurdu. S.A. isimli yolcunun çantasında yapılan aramada 198 gram uyuşturucu ve yasa dışı yollarla Türkiye'ye getirildiği değerlendirilen işlenmemiş 6 kilo 740 gram değerli metal ele geçirildi. Şüpheli S.A. gözaltına alındı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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