Ankara'da Özel Harekat Polisleri Tarafından Rehin Alınan Anne ve Baba Kurtarıldı - Son Dakika
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Ankara'da Özel Harekat Polisleri Tarafından Rehin Alınan Anne ve Baba Kurtarıldı

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir uyuşturucu bağımlısı olan şüpheli, anne ve babasını bıçakla rehin aldı. İhbar üzerine olay yerine gelen özel harekat polisleri, şüpheliyi ikna ederek gözaltına aldı. Olayda yaralanan olmazken, şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

23.07.2024 01:35
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Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde oğlu tarafından bıçakla rehin alınan anne ve baba özel harekat polisleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre olay 22 Temmuz günü saat 21.00 sıralarında Yenimahalle ilçesi Anadolu Mahallesi'nde meydana geldi. Uyuşturucu bağımlısı olduğu öğrenilen E.Y. isimli şüpheli, anne ve babası olan M.Y. ve S.Y.'yi bıçakla rehin aldı. İhbar üzerine olay yerine Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Şüpheli şahsın tüm uyarılara rağmen ikna olmaması üzerine olay yerine müzakereci ve özel harekat ekipleri geldi. Yapılan müzakereler sonucu şüpheli şahıs ikna edilerek gözaltına alınırken olayda yaralanan olmadı. Şüpheli şahsın emniyetteki işlemleri ise devam ediyor. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da Özel Harekat Polisleri Tarafından Rehin Alınan Anne ve Baba Kurtarıldı - Son Dakika

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