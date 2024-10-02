Ankara\'da özel sağlık kuruşuna silahlı saldırı

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Ankara'nın Polatlı ilçesinde özel kliniğe silahlı saldırı düzenlendi.

Olay, Şehitlik Mahallesi Karacabey Caddesi üzerinde bulunan özel bir klinikte meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gece yarısı Karacabey Caddesi üzerindeki özel sağlık kuruşuna kimliği belirsiz kişiler tarafından ateş açıldı. O saatte içeride kimsenin olmadığı öğrenilirken, olay yerine gelen polis ekipleri tarafından klinikte bulunan mermi kovanları incelenmek üzere alındı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - ANKARA