Ankara'da Polis Ekiplerine Kaçan Şüpheliler 2 Polis Memurunu Yaraladı - Son Dakika
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Ankara'da Polis Ekiplerine Kaçan Şüpheliler 2 Polis Memurunu Yaraladı

Ankara'nın Altındağ ilçesinde polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçan şüpheliler, kovalamaca esnasında 2 polis memurunun yaralanmasına neden oldu. Şüphelilerin aracı polislerin üzerine sürmesi sonucu polis tek el ateş etti ancak şüpheliler kaçmaya devam etti. Kovalamaca sonucu şüpheliler Karapürçek 512. Sokak üzerinde durduruldu. Şüphelilerin araçtan indiklerinde de kaçmaya çalışması üzerine polis ekipleri zor kullanarak şüphelileri kontrol altına aldı. Suça sürüklenen çocuklarla ilgili adli işlemler başlatıldı.

31.07.2024 14:13
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Ankara'da polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçan şüpheliler, 2 polis memurunun yaralanmasına neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, Ankara'nın Altındağ ilçesinde bulunan Bostancık Cadde üzerinde uygulama yapan polisler amirliği görevlileri, dün akşam saatlerinde dur ihtarına uymayarak kaçan aracı yakalamak üzere peşine düştü. Yaşanan kovalama esnasında, şüpheli araç önce park halindeki bir araca ardından takviyeye gelen diğer motosikletli polis ekibine çarparak, motosikletin devrilmesine ve görevli 2 polis memurunun yaralanmasına neden oldu. Kaza sonrası şüphelilerin aracı polislerin üzerine sürmesi nedeniyle, şüphelileri durdurmak için görevli polis tek el ateş etti. Buna rağmen yönünü değiştirip kaçmaya devam eden şüpheliler yaşanan kovalamaca sonucu Karapürçek 512. Sokak üzerinde durduruldu.

Şüphelilerin araçtan indiklerinde de kaçmaya çalışması üzerine ekipler zor kullanarak şüphelileri kontrol altına aldı. 17 ve 15 yaşlarında olduğu tespit edilen ve suça sürüklenen çocuklar M.M.M. ile M.A.M. gözetim altına alındı. Suça sürüklenen çocuklarla ilgili gerekli adli işlemlere başlanıldığı öğrenildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Karapürçek, Altındağ, Ankara, Güvenlik, Trafik, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da Polis Ekiplerine Kaçan Şüpheliler 2 Polis Memurunu Yaraladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'da Polis Ekiplerine Kaçan Şüpheliler 2 Polis Memurunu Yaraladı - Son Dakika
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