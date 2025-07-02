Ankara'da polis memuruna pusu: İki kuzen saldırıda yaralandı - Son Dakika
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Ankara'da polis memuruna pusu: İki kuzen saldırıda yaralandı

Ankara\'da polis memuruna pusu: İki kuzen saldırıda yaralandı
02.07.2025 13:05
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Silahlı saldırıda ölen polis memuru Furkan Kaya'nın intikamı; dayısı, olayın kız isteme değil, kumpas olduğunu belirtti.

Ankara'da uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden polis memuru Furkan Kaya'nın dayısı Hürsan Kaya, olayın 'kız isteme' meselesinden kaynaklanmadığını söyledi. Kaya'nın kuzeninin problem yaşadığı kişiler tarafından kendi silahıyla öldürüldüğünü belirten dayı, zanlıların en ağır cezayı alması gerektiğini ifade etti.

29 Haziran akşamı Etimesgut ilçesinde meydana gelen olayda, iddialara göre E.K. (17) problem yaşadığı kız arkadaşının çevresi tarafından tehdit edildiği için durumu polis olan kuzeni Furkan Kaya'ya (22) anlattı. Karşı tarafla telefonda görüşen Kaya, kuzeni E.K. ve diğer kuzeni Emin Enes Kaya ile birlikte çağrıldıkları parka gitti. Kalabalık bir grubun saldırısına uğrayan Kaya, kendisini ve kuzenlerini korumak için yanındaki tabancayla havaya iki el ateş açtı. Çabası yetersiz kalan Kaya, M.K. tarafından bıçaklandı. Aldığı bıçak darbesi nedeniyle yere düşen Kaya, daha sonra kendi silahı ile H.K. tarafından vuruldu. Kuzenini korumak isteyen Emin Enes Kaya ise darp edilmesinin ardından bacağından bıçaklandı. Olayın ardından saldırganlar parktan ayrılırken, çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Vücuduna 4 kurşun isabet eden polis memuru Furkan Kaya, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi. Daha sonra başka bir hastaneye nakledilen Kaya, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, memleketi Çankırı'da toprağa verildi. İzinde olduğu öğrenilen Kaya'nın bu hafta yeni görev yerinde işbaşı yapacağı öğrenildi. Olayla ilgili yürütülen çalışmalar çerçevesinde saldırganlardan M.K. ve H.K. ile birlikte toplam 13 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

"Belli ki önceden kumpas kurmuşlar"

Olayla ilgili konuşan dayı Hürsan Kaya, yeğeninin tuzağa düşürüldüğünü söyleyerek, "Yeğenimin İstanbul'dan Ankara'ya tayini çıkmıştı. Geçen hafta da buraya gelmişti. Bugün de Ankara Emniyeti'nde işine başlayacaktı. Yeğenim, kuzeninin tehdit edildiğini öğrenmiş, oğlumu aramış. Olayı çözmeye çalışmışlar. Daha sonra tehditler savuran grubun söylediği adrese gitmişler. Belli ki önceden kumpas kurmuşlar. Çok kalabalık bir grupmuş. Yeğenim söylenilen adrese gittiğinde üzerine palayla yürümüşler. O da tabancasıyla havaya iki kez ateş etmiş. Polis olduğunu söyleyerek saldırganlarla konuşmaya çalışmış. Daha sonra hepsi yeğenimin üzerine yürümüş ve bıçaklamışlar. Daha sonra da elinden silahını almışlar. Kalan dört kurşunu ona sıkmışlar. O sırada da oğlum, vurulan kuzenini korumak için üzerine yatmış, o sırada oğlumu da bıçaklamışlar" dedi.

"Kesinlikle bir kız isteme söz konusu değil"

Medyada yer alan kız isteme iddialarının asılsız olduğunu belirten dayı Kaya, "Bizim geleneklerimizde parkta kız isteme diye bir şey yoktur. Bu asılsız bir iddia. Olayın esas sebebi, küçük kuzenin kız arkadaşıyla daha önce yaşadığı bir problem. Söz konusu kızın arkadaşları tarafından olayı konuşmak içzin buluşma teklif edilmesiyle olaylar başlamış. Kesinlikle bir kız isteme söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

"En büyük hayali gençleri iş sahibi yapmaktı"

Yeğeninin iyi bir karaktere sahip olduğunu anlatan dayı Kaya, "Furkan, yaşı 22 olmasına rağmen hali ve tavrıyla çok olgun birisiydi. İstanbul'da sürekli görevdeydi. Babası da 15 Temmuz gazisiydi. Ailesinin yanında olmak istiyordu. Kuzenlerine yardım etmeyi istiyordu. En büyük hayali gençleri iş sahibi yapmaktı. En ufak bir durumda herkese sakin olması gerektiğini söylerdi. Kendisinden istenilen bir şeyi hemen yapardı. Sevdikleri için canını verirdi. Bu işin sonuna kadar takipçisi olacağız. Zanlıların en ağır cezayı almasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

"Pusu kurup saldırdılar ve kendi silahıyla öldürdüler"

Saldırıdan yaralı kurtulan Emin Enes Kaya ise, "Arkadaşlarımla otururken Furkan ağabeyim aradı. Kuzenim, ben ve Furkan ağabeyim parka geldik. Bizi parkta iki kişi karşıladı. Daha sonra konuşmak için parkın aşağısına çağırdılar. Biz de o tarafa doğru gittik. Kalabalık bir grup vardı. Alkol almışlardı ve sanırım uyuşturucu kullanıyorlardı. Aniden tartışma çıktı. Ağabeyimin üzerine yürüdüler ve elinden silahını aldılar. Arbede sırasında önce bıçakladılar. Yerdeyken darp ettiler. Daha sonra da silahla ateş ettiler. Ben de ağabeyimi korumak için üzerine yattım. Beni de bacağımdan bıçaklayıp darp ettiler. Saldırganlar bizi o halde gördükten sonra kaçtılar. Bu kişilerle aramızda hiçbir problem yoktu. Adaletin yerini bulmasını istiyorum. Ağabeyime pusu kurup saldırdılar ve kendi silahıyla öldürdüler. En ağır cezayı almalarını istiyorum" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da polis memuruna pusu: İki kuzen saldırıda yaralandı - Son Dakika

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