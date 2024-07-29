Ankara'da Resmi Plakalı Araç ile Motosiklet Çarpıştı - Son Dakika
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Ankara'da Resmi Plakalı Araç ile Motosiklet Çarpıştı

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde meydana gelen kazada resmi plakalı araç ile motosiklet çarpıştı. Kazada motokurye hafif şekilde yaralanırken, resmi araçta maddi hasar meydana geldi. Kazanın güvenlik kameralarına yansıyan anları da kaydedildi.

29.07.2024 16:59
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Ankara'da resmi plakalı araç motosiklet ile çarpıştı. Kazada motokurye yaralanırken resmi araçta maddi hasar meydana geldi. kaza, güvenlik kameralarına yansıdı. Kazada hafif şekilde yaralanan motokurye Özgür Şenocak, sürücüden davacı ve şikayetçi olduğunu ifade etti.

Kaza, Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Ragıp Tüzün Mahallesi'nde saat 20.55'te gerçekleşti. Motokurye Özgür Şenocak, Ragıp Tüzün Caddesi'nde bulunan bir işletmede paket almak üzere ilerlerken 06 GD 2310 plakalı resmi araç ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle asfaltta sürüklenen Şenocak, hafif şekilde yaralandı. Çevredeki vatandaşların kazayı ihbar etmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Şenocak, Etlik Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken kazanın yaşandığı an ise güvenlik kameralarına yansıdı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da Resmi Plakalı Araç ile Motosiklet Çarpıştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'da Resmi Plakalı Araç ile Motosiklet Çarpıştı - Son Dakika
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