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Ankara'da resmi plakalı araç motokurye ile çarpıştı: 1 yaralı

ANKARA - Ankara'da resmi plakalı araç motokurye ile çarpıştı. Kazada motokurye yaralanırken resmi plakalı araçta maddi hasar meydana geldi.

Kaza, Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Ragıp Tüzün Mahallesi'nde saat 21.00 sıralarında gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, Ö.Ş., kontrolündeki 06 DUN 582 plakalı kurye motoru ile 06 GD 2310 plakalı resmi araç çarpıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle yaralanan Ö.Ş., hastaneye kaldırılırken resmi araçta maddi hasar meydana geldi.