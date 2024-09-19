Ankara\'da Seyir Halindeki Tır Yangın Çıkardı

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Ankara'da seyir halindeki tırda yangın çıktı. Alev alev yanan tır, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, Ankara- İstanbul Karayolu Kızılcahamam mevkiinde gece saat 02.30 sıralarında meydana geldi. Seyir halindeki tır bir anda yanmaya başladı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Korku dolu o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansırken, bölgede aksayan trafik yangının söndürülmesiyle normale döndü. - ANKARA