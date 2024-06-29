Ankara\'da Şiddetli Rüzgar Sonucu Ağaç Otomobillerin Üzerine Devrildi

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Ankara'da şiddetli rüzgar sebebiyle devrilen ağaç, park halindeki otomobillerin üzerine düştü. Ağacın devrildiği an ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Çankaya ilçesi Bağlayan Sokak'ta meydana gelen olayda, sert esen rüzgar yol kenarındaki ağacı devirdi. Devrilen ağaç park halindeki iki otomobilin üzerine düştü. Araçlarda kimsenin olmaması nedeniyle herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Otomobillerde ise maddi hasar oluştu.

"Rüzgarla birlikte bir gürültü duyuldu ve ağaç devrildi"

Olayla ilgili konuşan Emrah Özçelik, "Çatırtı sesleri duyduk. Rüzgarla birlikte bir gürültü duyuldu ve ağaç devrildi. Devrilen yerde o sırada İki araç vardı. Allahtan içlerinde kimse yoktu. Bir araçta hasar oluştu. Ardından en yakın karakola haber verdik. Araç sahiplerine ulaştılar. Araçları çekildi. Yetkili kişiler de gün içerisinde ağacı kaldıracaktır" dedi. - ANKARA