Ankara'da Şiddetli Yağış Sonrası Yollar Göle Döndü - Son Dakika
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Ankara'da Şiddetli Yağış Sonrası Yollar Göle Döndü

Ankara\'da Şiddetli Yağış Sonrası Yollar Göle Döndü

Ankara'da kısa sürede etkisini gösteren gök gürültülü kuvvet sağanak yağış sonrası yollar göle döndü, araçlar ve iş yerleri ise su içinde kaldı. Yaşanan sel felaketi nedeniyle bazı dükkanlarda maddi hasar meydana geldi.

25.08.2024 16:26  Güncelleme: 16:29
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Ankara'da kısa sürede etkisini gösteren gök gürültülü kuvvet sağanak yağış sonrası yollar göle döndü, araçlar ve iş yerleri ise su içinde kaldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Ankara'nın; Çubuk, Akyurt, Kahramankazan, Pursaklar, Keçiören, Etimesgut, Yenimahalle, Sincan, Çankaya, Gölbaşı ve Mamak ilçelerinde gök gürültülü kuvvetli sağanak yağış uyarısı yapıldı. Uyarının ardından kısa sürede etkisini gösteren yağış sonrası Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan Sıhhiye semtinde biriken su birikintileriyle araçlar su içinde kalırken, göle dönen cadde üzerinde trafikte aksamalar yaşandı.

Bazı dükkanlarda su baskınları maddi hasara yol açarken, yağmur suları kaldırımları aşarak dükkanların içerisine girdi.

"Geçtiğimiz yıl çalışmalar da oldu ama yine de yeterli gelmiyor"

Yaklaşık 20 yıldır bölgede esnaflık yapan İbrahim Balcı, yılda 2-3 kere aynı bölgede sel olduğunu dile getirerek, "Her sene esnaf bu sıkıntıyı yaşıyor. Geçtiğimiz yıl çalışmalar da oldu, ızgaralar yapıldı ama yine de yeterli gelmiyor, su burada birikiyor. Esnaf gerçekten de mağdur durumda kalıyor" ifadelerini kullandı.

"Tahminen 100-150 bin lira civarında hasar vardır"

Çevre Esnafı Faik Erdoğan ise yağış sonrası işletmesinin su altında kaldığını kaydederek, "Maalesef Ankara'da belli bir oranın üzerinde yağmur yağdığında bu bölge tamamen sular altında kalıyor. Belediye bazı çalışmalar yaptı ama maalesef çok yeterli olmadı. Bu sene bu üçüncü su baskını oldu. Yardımda bulunuyorlar, sağ olsunlar ama engellenebilirse biz daha çok mutlu olacağız. İçerideki bütün malzemeler suyun altında kalıyor, elektronik malzemeler bozuluyor. Tahminen 100-150 bin lira civarında hasar vardır" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da Şiddetli Yağış Sonrası Yollar Göle Döndü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'da Şiddetli Yağış Sonrası Yollar Göle Döndü - Son Dakika
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