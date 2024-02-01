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Ankara'da silahlı gaspçılar yakalandı

Ankara\'da silahlı gaspçılar yakalandı

Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir taksiciyi silah zoruyla durdurarak 8 bin lirasını gasp eden 8 kişi, jandarma ekipleri tarafından Çankaya'da yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan operasyonda 3 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Yaralı taksici ise hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

01.02.2024 15:27  Güncelleme: 15:28
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Ankara'nın Altındağ ilçesinde silah zoruyla durdurdukları taksicinin 8 bin lirasını gasp eden 8 kişi, jandarma ekipleri tarafından Çankaya'da yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Kavaklı Mahallesi'nde seyir eden taksi şoförü E.B., iki farklı araçta bulunan 8 şahıs tarafından silahla vurularak zorla durduruldu. Taksicinin 8 bin lirasını gasp eden şahıslar kaçtı. İhbar üzerine Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Altındağ İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Jandarma Dedektifleri Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından başlatılan geniş çaplı araştırma ve takip sonucunda şüphelilerin kullandığı araçlar ve adresleri tespit edildi. Adreslere yapılan operasyon sonucunda B.B., E.E.A., B.K., V.B., Ş.K., M.A.A., F.T. ve A.E. isimli şüpheliler, Ankara'nın Çankaya ilçesinde yakalandı. Adreslerde yapılan aramada 3 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şüphelilerden 1'i çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakılırken, diğer 7 kişiden 6'sı ise tutuklanarak Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Öte yandan, yaralı taksi şoförü E.B.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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