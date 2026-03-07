Ankara'da Silahlı Paylaşım Yapan 26 Şüpheli Gözaltında - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ankara'da Silahlı Paylaşım Yapan 26 Şüpheli Gözaltında

Ankara\'da Silahlı Paylaşım Yapan 26 Şüpheli Gözaltında
07.03.2026 08:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sosyal medyada silahlı fotoğraf paylaşan 26 kişi, Ankara'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Ankara'da sosyal medyada 'silahlı fotoğraf' paylaşan 26 şüpheli gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada silahlı paylaşımlara yönelik soruşturma başlattı. Ankara Asayiş Şube sosyal medya hesaplarında silahla ateş eden, silahlı fotoğraflar paylaşan şahıslar deşifre edildi.

DÜĞMEYE BASILDI

Silahla ateş ederken çektikleri videoları yayınlayarak Sosyal medya üzerinden birbirlerine meydan okuyan şahısların adresleri takibe alındı. Düğmeye basıldı ve 26 şüpheli yakalandı. Evlerinde arama yapıldı. Yaralama tehdit ruhsatsız tabanca uyuşturucu suçlarından kaydı olan bu şahıslara yönelik şafak vakti eş zamanlı operasyon yapıldı.

Kaynak: İHA

Sosyal Medya, Güvenlik, 3. Sayfa, Ankara, Medya, Olay, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ankara'da Silahlı Paylaşım Yapan 26 Şüpheli Gözaltında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Marco Asensio da olan bitene kayıtsız kalamadı Marco Asensio da olan bitene kayıtsız kalamadı
Baba Cihantimur “dolandırıldım“ deyip adliyeye koştu Bakın nasıl kandırmışlar Baba Cihantimur "dolandırıldım" deyip adliyeye koştu! Bakın nasıl kandırmışlar
ABD, Güney Kore’den Patriot hava savunma bataryalarını istedi ABD, Güney Kore'den Patriot hava savunma bataryalarını istedi
Reddetmesi zor Dünya devinden Osimhen’e kanca Reddetmesi zor! Dünya devinden Osimhen'e kanca
Adana’da eşini boğdu, polislere kendini ihbar etti Adana'da eşini boğdu, polislere kendini ihbar etti
Yazışmaları paylaştı: Müşterisinden kadın sigortacıya uygunsuz teklif Yazışmaları paylaştı: Müşterisinden kadın sigortacıya uygunsuz teklif

08:41
ABD Savaş Bakanı: Şu anda endişelenmesi gereken tek kişiler, hayatta kalacaklarını sanan İranlılardır
ABD Savaş Bakanı: Şu anda endişelenmesi gereken tek kişiler, hayatta kalacaklarını sanan İranlılardır
08:21
Çinli profesörden bomba yorum: Trump’ın kazandığı savaş yok, bu da öyle olacak
Çinli profesörden bomba yorum: Trump'ın kazandığı savaş yok, bu da öyle olacak
07:30
Savaş sürerken ABD’den İsrail’e 2 milyar dolarlık bomba satışı
Savaş sürerken ABD'den İsrail'e 2 milyar dolarlık bomba satışı
07:16
İspanya’nın ardından Avrupa’nın en büyük ülkesi de Trump’a sırt döndü
İspanya'nın ardından Avrupa'nın en büyük ülkesi de Trump'a sırt döndü
06:37
Savaşta 8. gün İran, Tel Aviv’i ilk kez yeni nesil füzeler ile İHA’larla vurdu
Savaşta 8. gün! İran, Tel Aviv'i ilk kez yeni nesil füzeler ile İHA'larla vurdu
05:29
Savaş sürerken İran’dan dikkat çeken açıklama: Türkiye tehdit altında
Savaş sürerken İran'dan dikkat çeken açıklama: Türkiye tehdit altında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2026 09:04:35. #.0.5#
SON DAKİKA: Ankara'da Silahlı Paylaşım Yapan 26 Şüpheli Gözaltında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.