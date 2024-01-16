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Ankara'da Silahlı Saldırı: 3 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Ankara'da Silahlı Saldırı: 3 Kişi Yaralandı

Ankara'nın Altındağ ilçesinde meydana gelen silahlı saldırı sonucu 3 kişi yaralandı. Olay, Yıldıztepe Mahallesi Abdullah Faruki Caddesi ile 225/1 Sokak kesişiminde gerçekleşti. Bir grup genç gecekondu enkazında otururken silahlı bir kişi gelerek ateş açtı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Ankara\'da Silahlı Saldırı: 3 Kişi Yaralandı
16.01.2024 - 03:27,  Güncelleme: 03:30
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Ankara'nın Altındağ ilçesinde silahlı saldırı sonucu 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre olay akşam saatlerinde Altındağ ilçesi Yıldıztepe Mahallesi Abdullah Faruki Caddesi ile 225/1 Sokak kesişiminde meydana geldi. Bir grup genç gecekondu enkazında kendilerine yaptıkları yerde otururken silahlı bir kişi gelerek gruba ateş etti. Olayda 3 kişi yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılırken polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlattı. - ANKARA

Kaynak: İHA
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Altındağ, Ankara, Saldırı, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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