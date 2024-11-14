Ankara'da en sol şeritten sağa şeride geçerek benzin istasyonuna girmeye çalışan otomobil, önüne kırdığı taksiye çarparak takla attı. Kaza anı araç kamerasına yansıdı.
Olay, Ankara- İstanbul yolu üzerinde Sincan istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, en sol şeritte ilerleyen bir otomobil benzin istasyonuna girmek için geç karar verdi. En sağ şeride geçerken ticari taksi 'Hyundai Accent'in önüne kıran araç, çarpmanın etkisiyle takla attı. O anlar ticari taksinin araç kamerasına yansıdı. Olayın ardından takla atan aracın şoförü hastaneye kaldırıldığı ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi. - ANKARA
Son Dakika › 3.Sayfa › Ankara'da Takla Atan Otomobilin Kazası - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?