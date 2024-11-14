Ankara'da Takla Atan Otomobilin Kazası

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Ankara'da en sol şeritten sağa şeride geçerek benzin istasyonuna girmeye çalışan otomobil, önüne kırdığı taksiye çarparak takla attı. Kaza anı araç kamerasına yansıdı.

Olay, Ankara- İstanbul yolu üzerinde Sincan istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, en sol şeritte ilerleyen bir otomobil benzin istasyonuna girmek için geç karar verdi. En sağ şeride geçerken ticari taksi 'Hyundai Accent'in önüne kıran araç, çarpmanın etkisiyle takla attı. O anlar ticari taksinin araç kamerasına yansıdı. Olayın ardından takla atan aracın şoförü hastaneye kaldırıldığı ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi. - ANKARA