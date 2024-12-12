Ankara'da Taksi Sürücüsünden Otobüs Şoförüne Saldırı

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Ankara Çankaya'da bir taksi sürücüsünün, metro ring otobüsünün önüne keserek şoföre bağırdığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, olay akşam saatlerinde Ankara'nın Çankaya ilçesi Çayyolu semtinde meydana geldi. Metro ringi yapan bir belediye otobüsünün önünü kesen ticari taksi şoförü, otobüs şoförüne bağırmaya başladı. Otobüs şoförünün aşağıya inmesini isteyen taksi şoförünü çevredeki vatandaşlar sakinleştirmeye çalıştı. Olay yerine gelen polis ekipleri taksi şoförünü sakinleştirirken, o anlar cep telefonu kamerasını yansıdı. - ANKARA