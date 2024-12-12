Ankara'da yol ortasında taksici ve otobüs şoförünün gerginliği kamerada
ANKARA - Ankara Çankaya da taksici metro ring otobüsünün önüne keserek bağırmaya başladı. Taksicinin öfkesi cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Alınan bilgiye göre, olay akşam saatlerinde Ankara'nın Çankaya ilçesi Çayyolu semtinde meydana geldi. Metro ringi yapan bir belediye otobüsünün önünü kesen ticari taksi şoförü, otobüs şoförüne bağırmaya başladı. Otobüs şoförünün aşağıya inmesini isteyen taksi şoförünü çevredeki vatandaşlar sakinleştirmeye çalıştı. Olay yerine gelen polis ekipleri taksi şoförünü sakinleştirerek olayı tatlıya bağladı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Ankara'da Taksici ve Otobüs Şoförü Arasında Gerilim - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?