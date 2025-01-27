Ankara\'da Tır Sürücüsü Tamirciyi Vurdu

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Ankara'da 2 yıl önce yaptırdığı tırı tekrar arızalanan şahıs, tartıştığı tamirciyi silahla bacağından vurdu.

Olay, Yenimahalle ilçesi Batıkent semtinde meydana geldi. İddiaya göre, 2 yıl önce tırını tamir ettiren bir şoför, aracının arızanlaması üzerine aynı tamirciye gitti. Test sürüşüne çıkan şoför ile tamirci arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüdüğü olayda tır sürücüsü, tamirciye tabancayla ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olayın ardından tır şoförü kaçarken, bacağından yaralanan tamirci sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Polis, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. - ANKARA