Ankara'da Tırda 50 Milyon Liralık Antika Ele Geçirildi - Son Dakika
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Ankara'da Tırda 50 Milyon Liralık Antika Ele Geçirildi

Ankara\'da Tırda 50 Milyon Liralık Antika Ele Geçirildi

Ankara'da polis ekipleri tarafından yapılan bir aramada, bir tırda bulunan bin 120 adet antika eşya ele geçirildi. Ele geçirilen eserlerin toplam değeri 50 milyon lira olarak açıklandı. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

09.05.2024 12:09
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Ankara'da polis ekiplerince bir tırda yapılan aramada, 18. ve 19. yüzyıldan kalma bin 120 adet antika eşya ele geçirildi. Ele geçirilen eserlerin toplam değerinin 50 milyon lira olduğu bildirildi.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çevreyolunda icra edilen rutin asayiş uygulamasında İstanbul'dan geldiği belirlenen bir tır şüpheli görülerek durduruldu. Araçta yapılan aramada tarihi eser olabileceği değerlendirilen çok sayıda eşyaya rastlandı. Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen incelemede ele geçirilen bin 120 eşyanın 18. ve 19. yüzyıllardan kalma Osmanlı ve Avrupa kültürüne ait 'tarihi eser niteliğinde antika' olduğu belirlendi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alınırken, antikaların toplam değerinin 50 milyon lira olduğu aktarıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Ankara, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da Tırda 50 Milyon Liralık Antika Ele Geçirildi - Son Dakika

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