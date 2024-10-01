Ankara\'da Tırın Dorsesi Ayrıldı

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Ankara'da seyir halindeki tırın dorsesi ayrıldı

ANKARA - Ankara'nın Elmadağ ilçesinde alçı taşıyan tırın dorsesi ayrılarak yola savruldu.

Olay, akşam saatlerinde Elmadağ - Samsun yolu üzerinde meydana geldi. Alçı yüklü tırın dorsesi, henüz belirlenemeyen bir sebeple tırdan ayrıldı. Dorsenin içindeki alçılar yola savrulurken, aynı yönde ilerleyen 05 T 3509 plakalı bir otomobil bu alçılara çarptı. Kazada can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.