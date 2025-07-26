Ankara'da Trafik Kazası: 3 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
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Ankara'da Trafik Kazası: 3 Ölü, 2 Yaralı

Ankara\'da Trafik Kazası: 3 Ölü, 2 Yaralı
26.07.2025 16:23
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Ankara'da bir sürücü, sahipsiz köpeğe çarpmamak için manevra yaparken kaza yaptı; 3 kişi hayatını kaybetti.

Ankara'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişinin vefat ettiği ve 2 kişinin yaralanmasına neden olan trafik kazasında, ters yöne giren sürücünün önüne çıkan sahipsiz köpeğe çarpmamak için manevra yaptığı ve aracının kontrolünü kaybettiği ileri sürüldü.

Kaza, dün akşam 22.00 sıralarında Kahramankazan ilçesi Ankara - İstanbul karayolu Saray mevkiinde meydana geldi. İddialara göre, Hatice Kübra İlkutlu, içerisinde kardeşi Refika İlkutlu Gül ile 4 yaşındaki yeğeni Zeynep Gül'ün de bulunduğu 34 FT 1122 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken karşısına sahipsiz bir köpek çıktı. Köpeğe çarpmamak için manevra yapan İlkutlu'nun otomobili kontrolden çıkarak önce refüje ardından da karşı yola girdi. Savrulan otomobil, A.D. idaresindeki 06 DSS 284 plakalı araçla kafa kafaya çarpıştı. Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen Hatice Kübra İlkutlu, Refika İlkutlu Gül ve 4 yaşındaki kızı Zeynep Gül'ün cenazeleri Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Yaralanan A.D. ile araçta bulunan B.A. ise ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye nakledildi. Kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandılar

Hayatını kaybeden Hatice Kübra İlkutlu, Refika İlkutlu Gül ve kızı Zeynep Gül için Kahramankazan'da yer alan Merkez Ulu Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Anne, kızı ve teyzesinin naaşları namazın ardından gözyaşları arasında Kahramankazan Asri Mezarlığı'na defnedildi. Yakınlarını kaybetmenin acısını yaşayan bazı aile fertleri ise baygınlık geçirdi. Vefat eden Hatice Kübra İlkutlu'nun diyetisyen, kardeşi Refika İlkutlu Gül'ün ise veteriner hekim olduğu öğrenildi.

"Üçü de hayatını olay yerinde kaybetmiş"

Olayla ilgili konuşan aile yakını Haluk Esendemir, "Sürücü seyir halindeyken karşısına köpek çıkmış. Ona vurmamak için önce refüje doğru manevra yapmış. Araç karşı yola girip başka bir otomobile çarpmış. Araçtakiler arkadaşımın iki kızı ve torunuydu. Üçü de hayatını olay yerinde kaybetmiş. Karşı tarafta da iki ağır yaralı varmış. Vefat edenlerden biri veterinerdi. Çok efendi bir kişiliğe sahipti. İnsanlara ve topluma faydası olan tertemiz birisiydi. Hayvanseverliğiyle ön plana çıkardı. Oradaki hız sınırı azami 80 kilometre. Karşınıza çıkabilecek bir şeyi görme imkanınız olmayabilir. O bölgede başıboş köpekler var. İnsanlar oradaki hayvanları besliyorlar. Orada barınak yok. Hayvanlar sürekli ürüyor orada" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da Trafik Kazası: 3 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika

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