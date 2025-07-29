Ankara\'da Trafik Kazasında 3 Can Kaybı

Ankara'da kontrolden çıkan otomobilin, girdiği ters yolda başka bir araçla çarpışması nedeniyle meydana gelen ve biri çocuk 3 kişinin ölümü ile 2 kişinin yaralanmasına neden olan trafik kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, 25 Temmuz akşamı Kahramankazan ilçesi Ankara - İstanbul karayolu Saray mevkiinde meydana geldi. İddialara göre, Hatice Kübra İlkutlu, içerisinde kardeşi Refika İlkutlu Gül ile 4 yaşındaki yeğeni Zeynep Gül'ün de bulunduğu 34 FT 1122 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken karşısına çıkan sahipsiz köpeğe çarpmamak için manevra yaptı. Kontrolden çıkan otomobil savrularak önce refüje, ardından da karşı yola girerek A.D. idaresindeki 06 DSS 284 plakalı araçla kafa kafaya çarpıştı. Kaza nedeniyle Hatice Kübra İlkutlu, Refika İlkutlu Gül ve 4 yaşındaki kızı Zeynep Gül olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan A.D. ile araçta bulunan B.A. ilk müdahalenin ardından hastaneye nakledildi. Yaralıların hastanedeki tedavilerinin devam ettiği öğrenilirken, vefat eden anne kız ile teyzesi ise Kahramankazan'da toprağa verildi.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Yaşanan kaza bir işletmenin güvenlik kamerasına yansıdı. Kayıtlarda, kazadan bir dakika önce sahipsiz iki köpeğin yola çıktığı görüldü. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği aktarıldı. - ANKARA