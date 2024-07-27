Ankara'da Yalıtım Malzemelerinin Tutuşması Sonucu Çıkan Yangın Gökdelene Sıçradı

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Ankara'da yalıtım malzemelerinin tutuşması sonucu çıkan yangın, inşaat halindeki bir gökdelene sıçradı. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yenimahalle ilçesinde meydana gelen olayda, inşaat halindeki gökdelenin önünde istiflenen yalıtım malzemeleri bilinmeyen bir nedenden dolayı yanmaya başladı. Büyüyen alevler kısa sürede gökdelene sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangınla inceleme başlatıldı. - ANKARA