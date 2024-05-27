Ankara'da yamaç paraşütü kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Ankara'da yamaç paraşütü kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

Ankara\'da yamaç paraşütü kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

Ankara'nın Ayaş ilçesinde meydana gelen yamaç paraşütü kazasında, 2 paraşütün havadayken birbirine dolanması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kaza anı ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olayın ardından polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Kazada hayatını kaybeden kişinin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, yaralılar ise tedavi altına alındı. Soruşturma başlatıldı.

27.05.2024 14:18
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Ankara'da 2 yamaç paraşütünün havadayken birbirine dolanması sonucu yaşanan kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Paraşütlerin düştüğü an ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, dün öğlen 15: 00 sıralarında Ayaş ilçesinde yer alan yamaç paraşütü uçuş tepesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Ercan Gündoğdu (40) kontrolündeki paraşütün ipleri, Seda Ersöz (31) hakimiyetindeki paraşütün iplerine dolandı. Kontrolden çıkan paraşütler yaklaşık 20 metre yükseklikten yere çakıldı. Kaza sonrası çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen Gündoğdu'nun cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, kullandığı paraşütte bulunan Anıl Berkay Saygılı (24) ile diğer paraşütteki Seda Ersöz'ün yaralandığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da yamaç paraşütü kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'da yamaç paraşütü kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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