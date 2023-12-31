Ankara\'da yılbaşı gecesi için geniş güvenlik önlemleri alındı

Ankara'da yılbaşı gecesi için 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda geniş güvenlik önlemleri alındı.

Ankara'da yılbaşı gecesi geniş güvenlik önlemleri alındı. 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda yapılacak kutlamalar çerçevesinde alanın her noktasında bulunan polis ve bekçi ekipleri, çevrede kuş uçurtmadı. Meydana çıkan ara sokaklar, metro çıkışları gibi yerlerde arama noktası kuran polis ekipleri, alana giriş yapan vatandaşların üzerini aradı. 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda bekleyen yunus ekiplerinin kullandığı Toog vatandaşlar tarafından ilgi görürken, atlı polisler ise devriye gezdi. - ANKARA