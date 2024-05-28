Ankara'da yolcu otobüsü alev alev yandı - Son Dakika
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Ankara'da yolcu otobüsü alev alev yandı

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Ankara-Bolu yolu üzerinde seyir halindeki yolcu otobüsü alevlere teslim oldu. Olayda otobüs içerisinde bulunan 10 vatandaş ve 3 personel yangından yara almadan kurtuldu. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

28.05.2024 03:32
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Ankara'da yolcu otobüsü alev alev yandı

ANKARA - Ankara- Bolu yolu üzerinde seyir halindeki yolcu otobüsü alevlere teslim oldu.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 21.00 sularında Ankara-Bolu yolu üzerinde Ankara istikametinde meydana geldi. Seyir halindeki Hatay Gökbey Seyahat firmasına ait yolcu otobüsünde henüz nedeni belirlenemeyen bir sebepten ötürü yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Otobüs içerisinde bulunan 10 vatandaş ve 3 personel yangından yara almadan kurtuldu. Otobüs kullanılamaz hale geldi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da yolcu otobüsü alev alev yandı - Son Dakika

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