Ankara'da Zincirleme Kaza: 6 Yaralı

Ankara'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza, Ayaş Yolu üzerindeki OSB Kavşağı, Semt Polikliniği önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İsa Akdoğan'ın kullandığı ve Şanlıurfa Akçakale'de konuşlu 41. Komando Tugayı'na ait 177240 plakalı askeri araç, Ergül İzci idaresindeki 06 YUJ 34 plakalı otomobil ve Emre Kaya yönetimindeki 34 GKG 442 plakalı araç çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada 06 YUJ 34 plakalı aracın sürücüsü Ergül İzci ile yanında bulunan Ferrah İzci yaralanarak Sincan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Diğer araçta bulunan Emre Kaya, Büşra Kaya, Amine Zümra Kaya ve Ömer Asaf Kaya da sağlık ekiplerince Yenimahalle Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANKARA