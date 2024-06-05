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Ankara'daki çatı yangını kontrol altına alındı

ANKARA - Ankara'da bir apartmanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Mamak'taki bir apartmanın teras katında, iddialara göre mangal yakılması sebebiyle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler çatının her yerini kaplarken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülerek kontrol altına alındı. Herhangi bir can kaybı veya yaralanmanın olmadığı olayla ilgili inceleme başlatıldı.

"Çatıdaki malzemeler tutuşmuş"

Olayla ilgili konuşan Numan Canavar: "Komşularımız yangın var deyince hemen aşağıya indik. Duyduklarımıza göre terasta şömine benzeri bir eşya varmış ve mangal yakıyorlarmış. Çatıdaki malzemeler tutuşmuş. Ardından da itfaiye geldi. Yangını kontrol altına aldı. Çok şükür kimseye bir şey olmadı" dedi.