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Ankara-İstanbul D-750 Karayolunda Araç Uçtu: 4 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Ankara-İstanbul D-750 Karayolunda Araç Uçtu: 4 Kişi Yaralandı

Ankara-İstanbul D-750 karayolu Kızılcahamam ilçesinde meydana gelen kazada, gizli buzlanma nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybeden araç ormanlık alana uçtu. Kazada bulunan 4 kişi yaralandı ve olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Ankara-İstanbul D-750 Karayolunda Araç Uçtu: 4 Kişi Yaralandı
31.12.2023 - 10:45,
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Ankara- İstanbul D-750 karayolunda gizli buzlanma nedeniyle ormanlık alana uçan araç içerisindeki 4 kişi yaralandı.

Kaza, Ankara-İstanbul D-750 karayolu Kızılcahamam ilçesi Kızılcaören mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gizli buzlanma nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, aracı ile takla atarak ormanlık alana uçtu. Araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan 4 vatandaş ise daha sonra hastaneye sevk edildi. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - ANKARA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Ankara-İstanbul D-750 Karayolunda Araç Uçtu: 4 Kişi Yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ankara-İstanbul D-750 Karayolunda Araç Uçtu: 4 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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