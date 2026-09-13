Ankara Kızılcahamam ile Çankırı Çerkeş sınırındaki ormanlık alanda yangın başladı
Ankara'nın Kızılcahamam ilçesi ile Çankırı'nın Çerkeş ilçesinin sınırında bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını başladı. Yangının fark edilmesinin ardından bölgeye ekipler sevk edildi ve müdahale çalışmaları sürüyor.
Ankara'nın Kızılcahamam ilçesi ile Çankırı'nın Çerkeş ilçesinin sınırında bulunan ormanlık alanda orman yangını başladı.
Edinilen bilgilere göre, Ankara Kızılcahamam ile Çankırı Çerkeş sınırında bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Yangının fark edilmesinin ardından bölgeye ekipler sevk edildi. Yangına müdahale çalışmaları sürüyor.
Kaynak: İHA
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