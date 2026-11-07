Ankara Mamak'ta park halindeki otomobilde çıkan yangında araç kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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Ankara Mamak'ta park halindeki otomobilde çıkan yangında araç kullanılamaz hale geldi

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Ankara Mamak\'ta park halindeki otomobilde çıkan yangında araç kullanılamaz hale geldi
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Ankara'nın Mamak ilçesi Bahçeleriçi Mahallesi 206'ncı caddede gece saatlerinde park halindeki otomobilde bilinmeyen nedenle çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında araç kullanılamaz hale gelirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ankara'da gece saatlerinde bir otomobilde bilinmeyen nedenden çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, küle dönen araç kullanılamaz halde geldi.

Mamak ilçesi Bahçeleriçi Mahallesi 206'ncı caddede, park halindeki bir otomobilde gece saatlerinde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülerek kontrol altına alındı. Araç kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
Otomobilİnceleme3. SayfaİtfaiyeAnkaraGüncelMamakSon Dakika

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