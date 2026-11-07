Ankara Mamak\'ta park halindeki otomobilde çıkan yangında araç kullanılamaz hale geldi

Ankara'da gece saatlerinde bir otomobilde bilinmeyen nedenden çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, küle dönen araç kullanılamaz halde geldi.

Mamak ilçesi Bahçeleriçi Mahallesi 206'ncı caddede, park halindeki bir otomobilde gece saatlerinde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülerek kontrol altına alındı. Araç kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.