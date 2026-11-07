Ankara Mamak\'ta park halindeki otomobilde çıkan yangında araç kullanılamaz hale geldi

Ankara Mamak'ta park halindeki otomobilde çıkan yangında araç kullanılamaz hale geldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ankara'nın Mamak ilçesi Bahçeleriçi Mahallesi 206'ncı caddede gece saatlerinde park halindeki otomobilde bilinmeyen nedenle çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında araç kullanılamaz hale gelirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Ankara'da gece saatlerinde bir otomobilde bilinmeyen nedenden çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, küle dönen araç kullanılamaz halde geldi.
Mamak ilçesi Bahçeleriçi Mahallesi 206'ncı caddede, park halindeki bir otomobilde gece saatlerinde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülerek kontrol altına alındı. Araç kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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