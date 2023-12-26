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Ankara merkezli 4 ilde terör operasyonu: 16 gözaltı - Son Dakika
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Ankara merkezli 4 ilde terör operasyonu: 16 gözaltı

Ankara merkezli operasyonlar sonucu, bölücü terör örgütü adına sosyal medya platformları üzerinden propaganda yaptığı tespit edilen 16 şahıs gözaltına alındı. Operasyonlarda, ruhsatsız silahlar ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

Ankara merkezli 4 ilde terör operasyonu: 16 gözaltı
26.12.2023 - 22:41,
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Ankara merkezli 4 ilde terör operasyonu: 16 gözaltı

ANKARA - Bölücü terör örgütü adına sosyal medya platformları üzerinden propaganda yaptığı tespit edilen 16 şahıs Ankara merkezli operasyonlar sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, PKK/KCK Silahlı terör örgütünün tespit ve deşifre edilmesine yönelik Ankara merkezli Ağrı, Erzurum ve Diyarbakır illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Edinilen bilgiye göre, bölücü terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen 20 şüpheliye yönelik operasyonlarda, 16 kişi gözaltına alınırken şahısların adreslerinde yapılan aramalarda kuru sıkıdan bozma ruhsatsız tabanca ve 2 adet ruhsatsız yivsiz tüfek ve bu tüfeklere ait 14 adet fişek ile çok sayıda örgütsel dokümanın ele geçirildiği öğrenildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde gözaltında olan 16 şüphelinin gerekli adli işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Ankara merkezli 4 ilde terör operasyonu: 16 gözaltı - Son Dakika


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