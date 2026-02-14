Vatandaşları borç tuzağına düşürdüler! 25 milyarlık hesap hareketi tespit edildi - Son Dakika
Vatandaşları borç tuzağına düşürdüler! 25 milyarlık hesap hareketi tespit edildi

14.02.2026 09:32  Güncelleme: 10:00
Ankara ve Diyarbakır'da vatandaşları yüksek faizle borçlandırarak baskı altına aldıkları ve ödeme yapamayan vatandaşlara ait mal varlıkları tehditle devraldıkları tespit edilen tefecilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda yakalanan 32 şüphelinin hesaplarında 25 milyar 119 milyon TL hareketlilik tespit edildi. 2 milyar 200 milyon liralık mal varlığına el konulan 18 şüpheli tutuklandı.

Ankara ve Diyarbakır'da, "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Tefecilik ve Nitelikli Yağma" suçlarına yönelik Jandarma Genel Komutanlığı tarafından operasyon düzenlendi.

25 MİLYARLIK HESAP HAREKETİ TESPİT EDİLDİ

Yakalanan 32 şüphelinin hesaplarında 25 milyar 119 milyon lira hesap hareketi bulunduğu tespit edildi. 2 milyar 200 milyon liralık mal varlığına el konulan şüphelilerin 18'i tutuklandı. 12'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileri sonucunda "Suçtan Kaynaklanan Mal varlığı Değerlerini Aklama" suçunu da örgütlü olarak işleye şüphelilere ait, 123 taşınmaza, 38 araç ile 180 banka hesabına el kondu. Operasyonlar sonucu; farklı şahıslar adına düzenlenmiş muhtelif miktarda çek/senet ve tapu senedi, çok sayıda silah, dijital materyal ve doküman ele geçirildi.

VATANDAŞLARI BORÇ TUZAĞINA DÜŞÜRDÜLER

Şüphelilerin vatandaşları yüksek faizle borçlandırarak baskı altına aldıkları, teminat olarak boş veya yüksek meblağlı çek ve senet imzalattıkları, ödeme yapamayan vatandaşlara ait mal varlıklarını tehdit ve baskıyla devraldıkları tespit edildi.

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Ramazan Katırcı Ramazan Katırcı:
    Faiz haram diyorlar faize gidiyor. Bence tefecilik yaptıklarını bilipte şikayette bulunmayıp dolandırıldığını anlayınca şikayette bulunuyorlarsa onlarada işlem yapmak lazım diye düşünüyorum. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
