Ankara yangın faciası: Yaralanan 3 çocuktan biri hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Ankara yangın faciası: Yaralanan 3 çocuktan biri hayatını kaybetti

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde çıkan yangında müstakil evden çıkarılan 3 çocuktan biri hastanede hayatını kaybetti. Yangın sonucunda 6 yaşındaki Muhammed hayatını kaybederken, diğer iki çocuğun durumu ise ciddiyetini koruyor. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

25.03.2024 23:11  Güncelleme: 23:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara yangın faciası: Yaralanan 3 çocuktan biri hayatını kaybetti

ANKARA - Ankara'nın Beypazarı ilçesinde yanan müstakil evden itfaiye ekipleri tarafından çıkartılan 3 çocuktan biri, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, öğle saatlerinde Beypazarı ilçesi Hacıkara Mahallesi Eski Madadın Sokak'ta bulunan müstakil evde yangın çıktı. Sobadan çıktığı tahmin edilen yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye erlerinin çabaları sonucu evde bulunan 3, 6 ve 7 yaşındaki çocuklar kurtarıldı. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralı çocuklar, ambulansla Beypazarı Devlet Hastanesine kaldırıldı. 6 yaşındaki Muhammed, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer iki çocuğun da hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Beypazarı, İtfaiye, Ankara, Acil Durum, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ankara yangın faciası: Yaralanan 3 çocuktan biri hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:51 Annesini ve kız kardeşini öldürüp camide intihar eden kişinin son anları güvenlik kamerasında Annesini ve kız kardeşini öldürüp camide intihar eden kişinin son anları güvenlik kamerasında
21:23 SGK’dan ölüm aylığı alanlara 5 bin TL promosyon ödenecek SGK'dan ölüm aylığı alanlara 5 bin TL promosyon ödenecek
21:04 Moskova’daki saldırıda onlarca kişinin hayatını kurtaran 15 yaşındaki İslam Halilov’a ödül verildi Moskova'daki saldırıda onlarca kişinin hayatını kurtaran 15 yaşındaki İslam Halilov'a ödül verildi
20:21 Karabük Üniversitesi’nden HIV ve HPV iddialarına yanıt: Tamamen asılsız ve uydurmadır Karabük Üniversitesi'nden HIV ve HPV iddialarına yanıt: Tamamen asılsız ve uydurmadır
18:49 Bakan Işıkhan’dan emeklilere özel indirim ve kampanya müjdesi Bakan Işıkhan'dan emeklilere özel indirim ve kampanya müjdesi
23:05 Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü hastaneye kaldırıldı Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü hastaneye kaldırıldı
18:58 Annesini ve kız kardeşini öldürüp camide intihar etti Annesini ve kız kardeşini öldürüp camide intihar etti
18:47 İsrail heyetinin Washington ziyareti iptal edildi İsrail heyetinin Washington ziyareti iptal edildi
18:25 İnternet üzerinden bebek satışı skandalı Bakanlık harekete geçti İnternet üzerinden bebek satışı skandalı! Bakanlık harekete geçti
17:59 Takımı ligden çekecekler mi Fenerbahçe’de kritik toplantı Takımı ligden çekecekler mi? Fenerbahçe'de kritik toplantı
16:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan seyyanen zam bekleyen emeklilere yeni mesaj Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seyyanen zam bekleyen emeklilere yeni mesaj
15:59 Eskişehir adayı Ayşe Ünlüce, trafik sorunuyla ilgili soruya cevap veremedi: Çalışmadığım yerden çıktı Eskişehir adayı Ayşe Ünlüce, trafik sorunuyla ilgili soruya cevap veremedi: Çalışmadığım yerden çıktı
15:35 Belediye otobüsünde yaşlı çifti darbeden okul müdürü tahliye edildi Belediye otobüsünde yaşlı çifti darbeden okul müdürü tahliye edildi
15:07 Teröristlerin kulaklarını neden kestiler Rus askeri uzman ses getiren hamlenin gerekçesini açıkladı Teröristlerin kulaklarını neden kestiler? Rus askeri uzman ses getiren hamlenin gerekçesini açıkladı
14:20 Erdoğan: Enflasyon yılın 2. yarısında düşecek, alım gücü eskisinin de üzerine çıkacak Erdoğan: Enflasyon yılın 2. yarısında düşecek, alım gücü eskisinin de üzerine çıkacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2024 23:25:05. #1.13#
SON DAKİKA: Ankara yangın faciası: Yaralanan 3 çocuktan biri hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement