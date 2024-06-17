Ankara Yenimahalle'de Vincin Kontrolden Çıkması Sonucu Trafik Kazası: 2 Yaralı

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Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde kontrolden çıkan vincin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Yenimahalle ilçesi Batı Bulvarı'nda meydana geldi. S.A. yönetimindeki 06 CYV 742 plakalı vinç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bariyerlere çarptı. Kazada S.A. ve araçta bulunan L.A. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - ANKARA