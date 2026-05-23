16 yaşındaki futbolcu Abdullah Sultanoğlu'nun hayatını kaybettiği kazaya ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı

Ankara'da, seyir halindeki motosikletiyle otomobile çarpması sonucu hayatını kaybeden Keçiörengücü'nün 16 yaşındaki altyapı oyuncusu Abdullah Sultanoğlu'na ait anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Kaza, 16 Mayıs'ta Çubuk ilçesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 16 yaşındaki Abdullah Sultanoğlu, kullandığı motosikletiyle bir otomobile çarptı ve ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan ve yoğun bakım servisinde gözlem altına alınan Sultanoğlu, 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetmişti. Kazaya ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.