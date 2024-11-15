Anne, bebeğine tiner içirerek öldürdü - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Anne, bebeğine tiner içirerek öldürdü

Anne, bebeğine tiner içirerek öldürdü

Esenler'de bir kadın, bebeğine tiner içirerek ölümüne neden oldu. Anne tutuklandı.

15.11.2024 23:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da korkunç olay: Bebeğine tiner içirerek ölümüne neden oldu

İSTANBUL - Esenler'de bir kadın, bebeğine tiner içirerek ölümüne neden oldu. Olayın ortaya çıkmasının ardından gözaltına alınan anne tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 26 Eylül'de Fatih'te bulunan bir hastaneye kimyasal zehirlenme şikayetiyle kaldırılan 2 yaşındaki Yunus Emre Ç.'nin 14 Kasım'da yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetmesi üzerine çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda hayatını kaybeden bebeğin evlilik dışı dünyaya geldiği annesinin Dilek Ç. (23), babasının ise Y.E olduğunu belirlendi. Anne Dilek Ç.'nin yapılan çalışmalar kapsamında bebeğinin biberonuna tiner katarak içirdiği tespit edildi. Sorgulamanın devamında, Dilek Ç.'nin evlilik dışı dünyaya gelen çocuğuna ve kendisine kimsenin sahip çıkmaması üzerine bunalıma girdiği öğrenildi. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında anne ve baba gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından 'kasten öldürme' suçundan adliyeye sevk edilen anne Dilek Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, baba Y.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, İstanbul, Esenler, 3-sayfa, Sağlık, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Anne, bebeğine tiner içirerek öldürdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:42 İki genç kızın silahla vurularak öldüğü olayda sır perdesi aralandı İki genç kızın silahla vurularak öldüğü olayda sır perdesi aralandı
22:01 Bakan Şimşek: Kur Korumalı Mevduat’tan çıkış yakındır Bakan Şimşek: Kur Korumalı Mevduat'tan çıkış yakındır
21:22 Bebeğini tiner içirerek öldüren anne, suçu ablasına atmış Bebeğini tiner içirerek öldüren anne, suçu ablasına atmış
20:48 Ev hapsi cezasına çarptırılan Serdar Ortaç, 25 milyon liradan oldu Ev hapsi cezasına çarptırılan Serdar Ortaç, 25 milyon liradan oldu
20:02 Altının fiyatını duyanlar kuyumcuya akın etti: Adeta bedava Altının fiyatını duyanlar kuyumcuya akın etti: Adeta bedava
10:02 Erden Timur’dan dikkat çeken Osimhen sözleri Erden Timur'dan dikkat çeken Osimhen sözleri
09:40 Asgari ücret zammı için masaya 4 farklı rakam geliyor Fark 4 bin 508 TL seviyesinde Asgari ücret zammı için masaya 4 farklı rakam geliyor! Fark 4 bin 508 TL seviyesinde
09:38 Prens William, ’Filistin’e Özgürlük’ sloganlarıyla protesto edildi Prens William, 'Filistin'e Özgürlük' sloganlarıyla protesto edildi
09:29 Öfkeli oğlunu bastonla döverek sakinleştirmeye çalıştı Öfkeli oğlunu bastonla döverek sakinleştirmeye çalıştı
09:21 Ehliyette son tarih yaklaşıyor Ceza almamak için acele edin Ehliyette son tarih yaklaşıyor! Ceza almamak için acele edin
09:04 Ahmet Özer’e teşekkür mektubu gönderdiği ortaya çıkan Soylu: Özür dileriz Ahmet Özer'e teşekkür mektubu gönderdiği ortaya çıkan Soylu: Özür dileriz
09:04 Atatürk’e saygısızlık yapmıştı, fotoğrafının önünde ters kelepçeli görüntülendi Atatürk'e saygısızlık yapmıştı, fotoğrafının önünde ters kelepçeli görüntülendi
08:32 Nihal Candan sır gibi sakladığı kocası ile ilgili konuştu Nihal Candan sır gibi sakladığı kocası ile ilgili konuştu
08:02 Cem Özer’den Zeynep Bastık’ın en seksi kadın seçilmesine ince gönderme Cem Özer'den Zeynep Bastık'ın en seksi kadın seçilmesine ince gönderme
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2024 00:25:30. #1.11#
SON DAKİKA: Anne, bebeğine tiner içirerek öldürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.