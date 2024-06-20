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Anne ile kızı aynı kazada bir gün arayla hayatlarını kaybetti

KÜTAHYA - Kütahya'da dün iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada vefat eden Cemile Yalçıner'in kızı Hülya Gülsever hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, kaza Kütahya-Afyonkarahisar karayolu üzerinde meydana geldi. Afyonkarahisar istikametinden Kütahya'ya gelmekte olan Y.Y. idaresindeki 06 EC 4436 plakalı otomobil, şerit değiştirirken A.E. idaresindeki 43 SE 162 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, 06 EC 4436 plakalı otomobilde bulunan 80 yaşındaki Cemile Yalçıner olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 4 kişi ise ambulanslarla Kütahya Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada ağır yaralanan 55 yaşındaki Hülya Gülsever, kaldırıldığı Kütahya Şehir Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Hülya Gülsever'in, olay yerinde vefat eden 80 yaşındaki Cemile Yalçıner'in kızı olduğu anlaşıldı. Diğer yaralıların tedavisi sürüyor.