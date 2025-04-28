Anne ve babasını eve kilitledi! Özel Harekat saatler süren operasyonla yakaladı - Son Dakika
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Anne ve babasını eve kilitledi! Özel Harekat saatler süren operasyonla yakaladı

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Antalya'da psikolojik sorunlar yaşayan 30 yaşındaki bir şahıs, anne ve babasını eve kilitleyip çıktığı balkondan "Baba koş kafamızı kesecekler", "Paranın peşindeler" diye bağırdı. Komşuların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen Özel Harekat ekipleri saatler süren operasyon sonrası şahsı gözaltına aldı.

28.04.2025 10:51
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Antalya'da psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen İrfan B. (30), anne ve babasını eve kilitleyip, balkona çıkarak bağırmaya başladı. Ekipler, dairenin kapısını kırıp İrfan B.'yi apartmandan çıkartarak, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Yenigün Mahallesi 1067 Sokak'taki 8 katlı apartmanın 2'nci katında meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen İrfan B., beraber oturdukları anne ve babasını ayrı odalara kilitleyerek balkona çıktı. Balkondan bağıran İrfan B.'yi gören komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, İrfan B.'yi ikna etmeye çalıştı ancak İrfan B. ısrarla dairenin kapısını açmadı. Bunun üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla balkondan daireye ulaşmaya çalıştı ancak sonuç alamadı.

SAATLER SÜREN OPERASYON

İrfan B., balkondan uzun süre 'Baba koş kafamızı kesecekler', 'Hayır gelmeyin', 'Paranın peşindeler' diye bağırdı. Adrese sevk edilen Özel Harekat ekipleri, koçbaşı ile dairenin kapısını kırarak, İrfan B.'yi saatler sonra apartmandan çıkardı. Polisler tarafından ambulansa bindirilen İrfan B., ekiplere 'Arkadan gelme önüme geç', 'Bunlar onlar', 'Bırakın beni', 'Zorla evimize girip kapımızı kırdınız' söylemlerinde bulundu.

HASTANEYE KALDIRILDI

İrfan B., polis ekibi ile birlikte tedbir amaçlı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İrfan B.'nin anne ve babası ise ifadelerine başvurulmak üzere Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi Şiddet Büro Amirliği'ne götürüldü.

Anne ve babasını eve kilitledi! Özel Harekat saatler süren operasyonla yakaladı
Kaynak: DHA

Operasyon, Güvenlik, Antalya, 3-sayfa, Hukuk, Yaşam, Baba, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Anne ve babasını eve kilitledi! Özel Harekat saatler süren operasyonla yakaladı - Son Dakika

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