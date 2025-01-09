Anne Yüksel Güran\'ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi

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Narin Güran cinayeti davasında merakla beklenen karar geçtiğimiz haftalarda çıkmış, günler süren duruşmalar sonunda tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti. Tutuklu sanık Nevzat Bahtiyar ise 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

İTİRAZ EDİLDİ

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Anne Yüksel Güran'ın avukatları, "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürmek"ten ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen anne Yüksel Güran'ın tutukluluğuna itiraz etti. Yargılamayı yapan ve cezayı veren 8. Ağır Ceza Mahkemesi ise üst mahkemeye yazdığı yazıda kararında isabetsizlik görülmediğini ve yerinde olduğunu belirtti.

İTİRAZ REDDEDİLDİ

Kararın ardından ağırlaştırılmış müebbet cezası alan anne Yüksel Güran'ın tutukluluğuna avukatları itiraz etti. Dosya, 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

Gazeteci Emrullah Erdinç'in aktardığı bilgilere göre, yargılamayı yapan ve cezayı veren 8. Ağır Ceza Mahkemesi ise üst mahkemeye yazdığı yazıda, kararında isabetsizlik görülmediğini ve kararın yerinde olduğunu belirtti.