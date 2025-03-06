Annelerin Evlat Hasreti Ramazan'da Sürüyor - Son Dakika
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Annelerin Evlat Hasreti Ramazan'da Sürüyor

Muş'taki aileler, çocukları PKK tarafından kaçırıldığı için ramazanda evlat nöbetine devam ediyor.

06.03.2025 00:22
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Annelerin evlat hasreti ramazan ayında da devam ediyor

MUŞ - Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı önündeki eylemlerine devam ediyor. Evlat nöbetindeki aileler, ramazan ayına da evlat hasretiyle girdi.

Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, kentte etkili olan soğuk havaya rağmen evlat nöbetine kararlılıkla devam ediyor. Yıllardır çocuklarına kavuşma ümidiyle bekleyen anne ve babalar, her fırsatta seslerini duyurmaya çalışıyor. Aileler, ramazanın birlik ve beraberlik ayı olduğunu vurgulayarak, çocuklarının da yuvalarına dönmesini istediklerini dile getirdi.

Çocuklarına kavuşma ümidiyle her hafta çarşamba günü DEM Parti il binası önünde bir araya gelen aileler, "Anneler direniyor" ve "Yeter artık evlatlarımızı bırakın" yazılı pankartlar açtı. Anne ve babalar, yıllardır hasretle bekledikleri çocuklarına teslim olmaları çağrısında bulundu.

Baba Alaattin Koçhan, DEM Parti ve terör örgütü PKK'nın oğlu Ersin'i Bursa'dan kaçırdığını söyleyerek, "Oğlum evine gelsin. Oğlumu istiyorum. Ersin sesimi duyuyorsan çık gel. Senin dağda taşta mağaralarda ne işin var. Oğlum gel teslim ol. Bizde artık dayanamıyoruz. Kime hizmet edeceksin, İsrail ve Amerika'ya hizmet mi edeceksin. Gel vatanına teslim ol. Türkiye evladını atmaz. Hiçbir baba evladını atmadığı gibi Cumhurbaşkanı da kendi vatandaşını atmaz. Bir ramazan daha evlatlarımızı bizden uzak tuttular. Bayramlarımız gelip geçiyor, bir yanımız boş. Çık gel, dönmeni istiyorum" dedi.

Anne Şahinaz Özcan ise 8 yıldır oğlunun kaçırıldığını ve haber alamadığını belirterek, "Oğlum Atilla sesimi duyuyorsan çıkın gelin teslim olun. Yeter artık bu evlat acısını çekemiyoruz. Bu anne babalar yazık. Ramazan ayında evlat acısı çekiyoruz. Gelin teslim olun oğlum. Onların da evlatları var. Bir gün eve gelmeseler nasıl dayanırlar" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

DEM Parti, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Hukuk, PKK, Muş, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Annelerin Evlat Hasreti Ramazan'da Sürüyor - Son Dakika

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